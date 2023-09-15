Пожар произошел на территории Тимирязевского парка в Москве

Возгорание металлического строения на территории Тимирязевского парка ликвидировано. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве в пятницу, 15 сентября.

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По данным ведомства, возгорание ликвидировано в 19:09. Информация о пострадавших не поступало.

Пожар, о котором идет речь, произошел по адресу Пасечная улица, дом 5. Прибывшие на место пожарные обнаружили возгорание металлического строения на территории Тимирязевского парка.