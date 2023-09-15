Пожар произошел на территории Тимирязевского парка в Москве

Пожар в Тимирязевском парке ликвидирован
Возгорание металлического строения на территории Тимирязевского парка ликвидировано. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве в пятницу, 15 сентября.
По данным ведомства, возгорание ликвидировано в 19:09. Информация о пострадавших не поступало.
Пожар, о котором идет речь, произошел по адресу Пасечная улица, дом 5. Прибывшие на место пожарные обнаружили возгорание металлического строения на территории Тимирязевского парка.
Другой пожар произошел на четвертом этаже здания, расположенного по следующему адресу: проезд Ольминского, дом №3 а, строение 3. Для борьбы с огнем на место выдвинулись 20 пожарных расчетов. Позднее он был локализован на площади в 40 квадратных метров.