Бывшего начальника ДОСААФ осудили за мошенничество

В Ростовской области суд приговорил бывшего начальника Константиновского добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) к пяти годам колонии за мошенничество. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

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По данным источника, мужчина убеждал граждан давать ему взятки за хорошее обучение и успешную сдачу экзаменов по вождению. Суммарно он получил от 43 людей 1,5 миллиона рублей. Однако потом его действия раскрыли сотрудники правоохранительных органов.