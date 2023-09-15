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У самолета авиакомпании «Ямал» в полете треснуло стекло

У самолета авиакомпании «Ямал», совершавшего рейс из Надыма в Москву, треснуло лобовое стекло. Об этом сообщает AVIAINCIDENT.

У самолета авиакомпании «Ямал» в полете треснуло стекло
© Ura.Ru

«Экипаж самолета SuperJet, совершавшего рейс Надым — Москва, доложил о подозрении на трещину в лобовом стекле и запросил снижения. Аварийная ситуация не объявлялась», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT».

Инцидент произошел около 10 утра 14 сентября в небе над Архангельской областью. Самолету была предоставлена возможность перейти в более низкий воздушный эшелон.

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Корреспондент агентства направил запрос в авиакомпанию «Ямал» о состоянии воздушного судна. На момент публикации новости ответ не получен.

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