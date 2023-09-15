В Москве пассажир избил водителя такси и угнал его машину
В Москве пассажир такси избил водителя и угнал его служебную машину. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России, мужчину удалось оперативно задержать.
По информации правоохранителей, такси ехало по Байкальской улице в Москве, когда пассажир несколько раз ударил шофера по голове. После этого пострадавший остановил автомобиль и вышел, а нападавший в это время сел на водительское сидение и уехал. Ущерб от действий злоумышленника превысил 1 млн рублей. Дата и время происшествия не уточняются.
В кратчайшие сроки полицейские задержали подозреваемого — он находился неподалеку от места совершения преступления. Автомобиль вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем с применением насилия»). Мужчина находится под подпиской о невыезде.