В Москве пассажир избил водителя такси и угнал его машину

По информации правоохранителей, такси ехало по Байкальской улице в Москве, когда пассажир несколько раз ударил шофера по голове. После этого пострадавший остановил автомобиль и вышел, а нападавший в это время сел на водительское сидение и уехал. Ущерб от действий злоумышленника превысил 1 млн рублей. Дата и время происшествия не уточняются.