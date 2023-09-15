Мужчина в военной форме подорвал гранату рядом с детьми в Казани

В Казани мужчина в военной форме взорвал светошумовую гранату у подъезда дома рядом с детьми в Советском районе Казани, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, мужчина сидел на лавочке и предложил двум детям кинуть светошумовую гранату в кусты, затем он оторвал чеку и бросил ее, раздался взрыв, у рядом стоящих машин сработала сигнализация.

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Baza сообщает, что звук был громкий, женщина, которая находилась рядом с дверью подъезда, начала громко кричать на мужчину, и виновник шума извинился.

1 сентября Telegram-канал «112» сообщил, что на улице Мещерякова в Москве мог взорваться квадрокоптер. По данным канала, пострадал мужчина, ему оторвало ногу. Позже было установлено, что взорвалась граната и у мужчины повреждена рука.

По данным «112», пострадавший был госпитализирован, из подъезда его вынесли на носилках. На место прибыли скорая помощь и Росгвардия. Позднее РИА Новости сообщили в экстренных службах, что мужчина скончался.