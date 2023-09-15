Площадь пожара на бывшем заводе в Самаре выросла в два раза

Пресс-служба МЧС России сообщила об увеличении вдвое площади пожара на территории бывшего подшипникового завода в Самаре. Она выросла до одной тысячи квадратных метров.

Как утверждается, информация о пожаре поступила в пятницу, 15 сентября, в 10.39 (9.39 мск). Тогда на площади 100 «квадратов» горело масло в неэксплуатируемом здании, позднее площадь возросла до 500 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В сообщении ведомства отмечается, что «на площади 1000 квадратных метров горит неэксплуатируемое здание на территории завода».

Ранее управление МЧС по Ставропольскому краю сообщило, что в Ставрополе произошел пожар в многоквартирном доме. Он возник в двенадцатиэтажном здании на улице Тухачевского.