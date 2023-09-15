В России заочно осудили на семь лет украинскую телеведущую

Телеведущая с Украины Мария Ефросинина приговорена к семи годам лишения свободы заочно. Она обвиняется в распространении ложной информации о действиях российской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы.

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«Ефросинина признана виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти). Ей заочно назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - заявили в суде.

Ранее МВД РФ объявило ее в международный розыск, а Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов.