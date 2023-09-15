В Москве задержан подозреваемый в «сливе» данных о российских беспилотниках

В Москве задержали сотрудника компании по производству беспилотников, подозреваемого в «сливе» данных в интернет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Утверждается, что мужчина имел доступ к «некой важной информации» о компании.

Предполагается, что он выложил на портал Github логины, пароли и иные данные.

«Мужчину выследили и задержали во вторник в Москве», — уточнил источник.

Ранее пророссийские хакерские группы объявили о взломе более сотни ресурсов в рамках операции против «пособников украинских атак».