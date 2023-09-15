Мужчина застрелил из ружья нарушителя общественного порядка в Подмосковье

В Подмосковье мужчина застрелил нарушителя общественного порядка из ружья. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 15 сентября.

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По ее словам, преступление произошло еще летом 2022 года во дворе жилого дома в городе Ногинск. 44-летний местный житель поссорился с мужчиной, который нарушал общественный порядок, и выстрелил в него несколько раз из охотничьего карабина. От полученных ранений в голову и туловище дебошир скончался в больнице на следующий день.

Стрелка задержали. Выяснилось, что помимо выстрела в человека он повинен в незаконной модификации ружья. По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Незаконное изготовление оружия», «Незаконное хранение оружия», и «Хулиганство с применением оружия».

К настоящему моменту следователи собрали достаточно доказательств вины подозреваемого, в связи с чем уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.