Мужчина застрелил из ружья нарушителя общественного порядка в Подмосковье
В Подмосковье мужчина застрелил нарушителя общественного порядка из ружья. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 15 сентября.
По ее словам, преступление произошло еще летом 2022 года во дворе жилого дома в городе Ногинск. 44-летний местный житель поссорился с мужчиной, который нарушал общественный порядок, и выстрелил в него несколько раз из охотничьего карабина. От полученных ранений в голову и туловище дебошир скончался в больнице на следующий день.
Стрелка задержали. Выяснилось, что помимо выстрела в человека он повинен в незаконной модификации ружья. По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Незаконное изготовление оружия», «Незаконное хранение оружия», и «Хулиганство с применением оружия».
К настоящему моменту следователи собрали достаточно доказательств вины подозреваемого, в связи с чем уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.
Накануне, 14 сентября, перед судом предстал мужчина, который убивал пенсионеров ради их квартир. Его признали виновным и отправили в колонию строгого режима на 20 лет.