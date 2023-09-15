ФСБ сообщила о приговоре работавшему на спецслужбу США контрабандисту

Россиянин, организовавший по заданию спецслужб США контрабандные поставки изделий для ракетной техники, приговорен в РФ к 12,5 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Соответствующее решение принял Тверской областной суд. Отмечается, что Кабанов Сергей признан виновным в совершении государственной измены.

Он будет пребывать в колонии строгого режима, уточнили в ЦОС. В ФСБ заявили, что, согласно результатам оперативно-разыскных мероприятий и предварительного следствия, мужчина осуществил отправку изделий, применяемых в ракетной технике Вооруженных сил РФ, в интересах американской фирмы Victory Procurement Services (город Хантсвилл, штат Алабама), подконтрольной Министерству обороны США.

Транспортировка военной техники осуществлялась транзитом через третью страну. Речь идет о Латвии.

В ЦОС подчеркнули, что специалистам удалось ликвидировать канал передачи противнику комплектующих российских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационного вооружения.