На заводе в Миассе произошел выброс жидкого металла

На одном из заводов в Миассе Челябинской области вечером 16 сентября произошел выброс жидкого металла. Как сообщил URA.RU источник, ЧП случилось на территории торгово-производственной компании «БРиК». Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе пятого Пожарно-спасательного отряда региона.
«На одном из предприятий по улице Привокзальная произошел выброс жидкого металла из печи. Угрозы распространения огня не было, на месте работали две единицы техники», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, пострадавших в ходе ЧП не зарегистрировано. В данный момент ведутся работы по устранению последствий.