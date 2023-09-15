В Москве двое мужчин напали на женщин в лесу, приняв их за закладчиц

В Москве двое мужчин с ножами и битами напали на двух девушек, которые пошли в лес за грибами. Как сообщает Telegram-канал Baza, они перепутали их с закладчицами.

Инцидент произошел утром в среду, 13 сентября, возле деревни Анкудиново. Подруги решили прогуляться по лесу и пособирать грибы, однако нарвались на двух мужчин в камуфляже и берцах. У одного из них в руках был предмет, похожий на биту. Девушки испугались и побежали, а незнакомцы пустились в погоню.

Во время преследования одному из мужчин удалось выхватить телефон у девушки. В результате девушки все-таки добрались до дороги, где остановили машину и попросили водителя помочь, параллельно вызвав на место полицию.