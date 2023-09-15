В Приморье застрелили медведя с бидоном на голове

Специалисты охотнадзора Приморья застрелили бурого медведя в Хасанском округе, который начал кидаться на людей, сообщил ТАСС заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый.

"Медведя пришлось застрелить. Изначально планировалось его просто обездвижить, но хищник начал агрессивно кидаться на людей, из-за чего пришлось экстренно применять оружие", - рассказал Суровый.

Он добавил, что проводится проверка обстоятельств произошедшего.

Ранее в местных социальных сетях распространились видеозаписи с медведем, который застрял головой в бидоне и бегал в поселке Барабаш Хасанского муниципального округа.