Региональное отделение МЧС сообщило о ликвидации крупного пожара на заводе в Самаре. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале Самарского ГУ МЧС.

«В 8:13 пожар в неэксплуатируемом здании на территории ОАО «Самарский подшипниковый завод» полностью ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства.

15 сентября сообщалось об увеличении площади пожара до 1000 кв. м.

«Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Самаре. На площади 1000 кв. метров горит неэксплуатируемое здание на территории завода», — сообщали в МЧС. По данным ведомства, при пожаре никто не пострадал, а в борьбе с огнем было задействовано 114 человек и 38 единиц техники.