В США установлен новый рекорд по числу случаев стрельбы в школах

В школах Соединенных Штатов число случаев стрельбы достигло максимума в 2021-2022 учебном году, сообщает Axios.

Согласно данным Национального центра статистики образования, отмечается рост в два раза по сравнению с предыдущим годом. Количество таких случаев в 2021-2022 году достигло 188. При этом в учебном году 2020/21 в стране было зарегистрировано 93 инцидента со стрельбой.

Стрельба в отчете называется инцидентом, в котором пуля «попадает на школьную территорию по любой причине, вне зависимости от числа жертв, времени суток или дня недели». В статистике приводятся, в том числе инциденты, которые произошли во время эпидемии COVID-19, пока учащиеся находились на дистанционном обучении.

Согласно отчету, наиболее распространенными ситуациями, связанными с такими инцидентами, были «эскалация спора», «проезд», «незаконная деятельность», «случайный выстрел из оружия» и «намеренный материальный ущерб». В докладе также содержится призыв к читателям «интерпретировать эти данные с осторожностью», учитывая, что последние цифры «выходят за рамки предыдущих лет».

Как показывает статистика, почти 98% стрелков в начальных и средних школах в период с 2000 по 2021 год были мужчинами.