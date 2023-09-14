В Дагестане произошел взрыв газа в жилом доме

«По системе 112 поступило сообщение о том, что в поселке Семендер по улице Елизарова, д. 25, в многоквартирном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. По прибытии пожарных расчетов установлено, что хлопок произошел в квартире на 4 этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома с последующим возгоранием», – сообщили в ГУ МЧС.