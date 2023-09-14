В Дагестане произошел взрыв газа в жилом доме
В ГУ МЧС России по Дагестану сообщили, что в многоквартирном жилом доме в дагестанском посёлке Семендер произошёл взрыв газа. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что после взрыва здание загорелось.
«По системе 112 поступило сообщение о том, что в поселке Семендер по улице Елизарова, д. 25, в многоквартирном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. По прибытии пожарных расчетов установлено, что хлопок произошел в квартире на 4 этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома с последующим возгоранием», – сообщили в ГУ МЧС.
На месте происшествия работают спасатели. Площадь пожара составляет 600 кв. м. Согласно предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал.
«В тушении пожара задействовано 9 ед. пожарно-спасательной техники. Эвакуированы 70 человек и спасены пожарными – 10», – добавили в ГУ МЧС по Дагестану.
Ранее пожар произошёл в многоэтажном здании на севере Москвы.