Взломавших Telegram-канал Блиновской мужчин оштрафовали в Подмосковье

Дмитровский городской суд Московской области назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей бывшему сотруднику ПАО «Вымпелком» Даниле Докучаеву и Никите Сударикову, признавших вину во взломе Telegram-канал блогера Елены Блиновской. Об этом стало известно в четверг, 14 сентября.

При этом в суде решение пока не было обжаловано и не вступило в законную силу. Задержанные обвиняются в совершении преступлений по соответствующим статьям УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», «Неправомерный доступ к компьютерной информации»).

Помимо денежного штрафа, Докучаеву и Сударикову запрещено заниматься деятельностью в сфере компьютерной информации сроком на год, передает ТАСС.