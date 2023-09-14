В Чехии столкнулись два поезда

В чешском Млада-Болеславе столкнулись пассажирский и грузовой поезда, три человека получили легкие ранения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя скорой помощи Монику Новакову.

По ее словам, инцидент произошел во второй половине 14 сентября вблизи от города Млада-Болеслав.

«Судя по всему, машинист пассажирского поезда не заметил знака "Стоп!" и выехал навстречу грузовому составу», — добавила Новакова.

Она отметила, что в пассажирском поезде находились 37 человек, трое из них получили легкие ранения. Им уже оказали необходимую помощь и доставили в одну из больниц города.