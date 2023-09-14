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В Чехии столкнулись два поезда

В чешском Млада-Болеславе столкнулись пассажирский и грузовой поезда, три человека получили легкие ранения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя скорой помощи Монику Новакову.

В Чехии столкнулись два поезда
© globallookpress.com

По ее словам, инцидент произошел во второй половине 14 сентября вблизи от города Млада-Болеслав.

«Судя по всему, машинист пассажирского поезда не заметил знака "Стоп!" и выехал навстречу грузовому составу», — добавила Новакова.

Она отметила, что в пассажирском поезде находились 37 человек, трое из них получили легкие ранения. Им уже оказали необходимую помощь и доставили в одну из больниц города.

Известно, что из-за произошедшего было остановлено до 23:00 по московскому времени движение по трассе местного значения Млада-Болесова — Нимбурк. Причины инцидента выясняются.

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