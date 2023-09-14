Число погибших от наводнения в Ливии превысило 11 тысяч
Число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч человек. Об этом сообщает Al-Arabiya.
Там напомнили, что стихийное бедствие произошло на северо-востоке Ливии.
«Число погибших превысило 11 тысяч человек, пропавшими без вести до сих пор числятся около 20 тысяч человек», — говорится в тексте.
Согласно данным ливийского общества Красного Полумесяца, не менее двух тысяч тел погибших смыло наводнением в Средиземное море. К стихийному бедствию привели проливные дожди, которые вызвал циклон «Даниэль».
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