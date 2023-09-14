Пожар произошел в офисном здании в Останкинском районе. Об этом в четверг, 14 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

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По словам собеседника «ВМ», происшествие случилось на четвертом этаже здания, расположенного по следующему адресу: проезд Ольминского, дом №3А, строение 3. Также уточняется, что открытое горение видно из двух окон объекта. В настоящее время проводится эвакуация людей, находящихся внутри. Для ликвидации возгорания на место происшествия едут 20 расчетов МЧС.