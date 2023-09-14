Пожар в офисном здании в Останкинском районе локализован

Пожар, произошедший в офисном здании в Останкинском районе, локализован на площади 40 квадратных метров. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 14 сентября.

По словам собеседника «ВМ», возгоранию присвоен первый ранг опасности. Из здания эвакуированы 50 человек.