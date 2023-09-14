Пристававших с ножом к девочке иностранцев выдворят из России

Двух иностранцев, которые с ножом приставали к девочке-подростку в Подмосковье, выдворят из России. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 14 сентября, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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По ее словам, возле одного из домов на улице Максима Горького двое мужчин приставали к 14-летней девочке. По предварительным данным, оба иностранца были пьяны, а у одного из них в руках был нож.

Вскоре сотрудники полиции задержали обоих. Ими оказались уроженцы Средней Азии, оба 2003 года рождения. Задержанных оштрафовали на пять тысяч рублей, и вскоре их выдворят из страны.

В Подмосковье завершилось расследование в отношении мужчины, которого подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.