Две женщины упали с обрыва возле популярного у туристов парка в Сочи

В Сочи две женщины упали с обрыва напротив популярного у туристов парка «Ривьера», одну из них спасти не удалось. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

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Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел вечером 10 сентября. Предварительно, причиной происшествия стало отсутствие предупреждающих знаков возле обрыва. В результате падения россиянок госпитализировали. В ночь на четверг, 14 сентября, врачи констатировали у одной пострадавшей остановку сердца.

В прокуратуре добавили, что проверят соблюдение федерального законодательства, а также дадут оценку действиям спасателей и полиции.

Кроме того, в региональном Следственном комитете (СК) агентству сообщили о возбуждении уголовного дела о халатности. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.