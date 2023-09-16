Акулу внушительных размеров случайно поймали отдыхающие в Триозерье в Приморье. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Акулу нашли запутавшейся в рыболовных сетях недалеко от популярного пляжа и туристической базы в районе Триозерья. Сельдевую акулу длиной около полутора метров пришлось вытаскивать на берег, чтобы освободить из ловушки.

Отдыхающие устроили с хищницей фотосессию и сняли ее на видео, после чего отпустили в море. После появления видео с акулой в социальных сетях многие приморцы возмутились поведением туристов, которые несколько минут фотографировали хищника и делали с акулой селфи.