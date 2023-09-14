В Ставрополе произошел пожар в многоквартирном доме

Управление МЧС по Ставропольскому краю сообщает, что в Ставрополе произошёл пожар в многоквартирном доме. Об этом пишет РИА «Новости».

«Четырнадцатого сентября 2023 года в 18:07 по адресу: город Ставрополь, улица Тухачевского 20/8, пожар в многоквартирном двенадцатиэтажном жилом доме. Проводится эвакуация», – сказано в сообщении ведомства.

Там также добавили, что на данный момент из горящего здания были эвакуированы 45 человек. В тушении пожара задействованы 42 человека и 5 единиц техники. Информации о причинах пожара и возможных пострадавших пока не поступало.