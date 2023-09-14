Гражданин Израиля получил 4,5 года колонии за хищение активов МО РФ

Хамовнический суд Москвы признал виновным гражданина Израиля Реваза Шмерца в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Шмерцу назначено четыре года и шесть месяцев колонии общего режима с конфискацией 20 750 долларов», – сообщили в суде.

По версии стороны обвинения, Шмерц являлся членом преступного сообщества, которое присвоило несколько объектов коммерческой недвижимости одной из компаний военно-строительного управления Москвы ООО «Ворсма». Отмечается, что ранее Шмерц отрицал свою вину, но в ходе следствия дал признательные показания.