«Убегала от медведя и пила росу»: в лесу Костромской области нашли пропавшую пенсионерку

В Костромской области спустя четыре дня нашли 70-летнюю пенсионерку, которая пошла за грибами и заблудилась в лесу. Об этом kp.ru рассказали местные добровольцы ПСО «Лиза Алерт».

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По их словам, в эти дни пожилой женщине приходилось убегать от медведя, есть заячью капусту и пить росу.

«Этот поиск показал нам, каким сильным может быть человек, как обычный рядовой лесной поиск может сплотить столько людей и заставить нас всех биться за жизнь человека до конца, на пределе сил и возможностей», — отметил координатор поиска Алексей.

Вместе с женщиной в лес пошел ее зять, он самостоятельно пытался найти ее, когда она не пришла в назначенное время к автомобилю. После этого мужчина обратился к спасателям. На второй день поисков пропавшая пенсионерка нашла место, где была связь, и позвонила родным. Выяснилось, что поиски велись не в том лесу, потому что женщина столкнулась с медведем и, испугавшись, убежала в соседний.

Обнаружить ее смогли только на четвертые сутки с помощью квадрокоптера. В поисках принимали участие 114 добровольцев из Костромы, Галича, Буя, Волгореченска и Москвы, вертолетный поисково-спасательный отряд «Ангел», клуб активного отдыха «Внедорожник», беспилотная авиация, кинологи, спасатели, полиция и несколько местных жителей.