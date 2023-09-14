Российский дознаватель чудом выжил после падения в шахту лифта

По данным издания, 27-летний московский дознаватель отправился в командировку в Пермь, чтобы пообщаться с заключенным там россиянином по делу о наркотиках. Однако после перелета мужчина почувствовал себя плохо, у него был жар. В поисках аптеки он побрел через неогороженную стройку и, споткнувшись, упал в шахту лифта недостроенного дома. Мужчина чудом выжил, на следующее утро его обнаружил охранник стройки.