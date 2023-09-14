Актриса Рамиля Искандер обжаловала арест по делу о незаконном обороте наркотиков

В пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы заявили, что заслуженная артистка Российской Федерации Рамиля Искандер (Хисамова) обжаловала свой арест по делу о незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

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В пресс-службе подчеркнули, что артистка подала апелляцию на решение суда избрать ей меру в виде содержания под стражей. Ее планируется рассмотреть 15 сентября в Пензенском областном суде.

14 сентября Mash писал, что в машине актрисы нашли два килограмма наркотиков, кроме того, свертки с запрещенным веществом нашли в ее доме. Ей грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Искандер отказалась от дачи показаний, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.

Отмечалось, что силовики вышли на актрису по наводке 32-летнего дилера из Пензы, которого задержали несколько недель назад по делу о контроле над наркоторговлей. Мужчина передал следователям список своих клиентов, среди которых числилась и заслуженная артистка России.