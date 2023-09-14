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В Бурятии школьник головой упал на вилы во время сенокоса

Подросток получил тяжелые травмы во время сенокоса, мальчик упал на вилы головой. Об этом сообщает телеканал «АригУс».

Школьник напоролся на вилы во время сенокоса и получил тяжелые травмы
© Газета.Ru

Инцидент произошел в одном из районов республики, мальчик находился в поле вместе с родителями, семья косила траву, в какой-то момент ребенок упал на вилы головой и получил травмы.

В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в районную больницу, спустя несколько часов, его бортом санавиации перевезли в Улан-Удэ в детскую клиническую больницу.

Мальчик находится в отделении реанимации, он подключен к аппарату ИВЛ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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