Школьник напоролся на вилы во время сенокоса и получил тяжелые травмы

Подросток получил тяжелые травмы во время сенокоса, мальчик упал на вилы головой. Об этом сообщает телеканал «АригУс».

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Инцидент произошел в одном из районов республики, мальчик находился в поле вместе с родителями, семья косила траву, в какой-то момент ребенок упал на вилы головой и получил травмы.

В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в районную больницу, спустя несколько часов, его бортом санавиации перевезли в Улан-Удэ в детскую клиническую больницу.