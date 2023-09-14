Арестованная за покушение на сбыт мефедрона заслуженная артистка России Рамиля Искандер (Хисамова) пошла на сделку со следствием. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

По его данным, за актрисой и ее сообщниками оперативники следили полгода. Из-за обысков в своем доме Искандер решила сдать одного из подельников — 32-летнего безработного из Пензенской области. После его задержания с десятью килограммами мефедрона дело против заслуженной артистки России выделили в отдельное производство.