В Сочи две женщины упали с обрыва возле парка «Ривьера», одна скончалась

Две женщины упали в обрыв напротив парка «Ривьера» в Сочи. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края, одна из них скончалась в больнице от полученных травм в ночь на четверг, 14 сентября.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 10 сентября. Как сообщает 93.ru, три женщины с двумя маленькими детьми гуляли по тротуару на улице Егорова. Когда они поравнялись со средними воротами парка «Ривьера», у одного из детей мяч укатился в кусты. Бабушка мальчика пошла за мячом и пропала. Через пару минут ее дочь забеспокоилась, пошла посмотреть, куда делась мать, и тоже рухнула в глубокий обрыв. Он зарос растительностью и в темноте его было не видно.

Прохожие, которые пришли на крики третей женщины, вызвали скорую помощь, МЧС и полицию. По словам очевидцев, медики ехали около 40 минут, а спасатели прибыли на место еще позже. Подняли из обрыва пострадавших только через час после падения. Старшая женщина скончалась, ее дочь продолжает находиться в больнице.