В Омске школьницы жестоко избили сверстницу

В микрорайоне Береговой в Омске группа подростков издевалась над школьницей, девочку избили и заставили извиняться, стоя на коленях. Об этом сообщается в группе «реальный Омск» во «ВКонтакте».

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Школьники издевались над 11-летней девочкой и снимали происходящее на камеру. На кадрах ролика, которые подростки выложили в сети, они несколько раз бьют ребенка, заставляют ее встать на колени и извиниться за какой-то проступок, свои действия хулиганы сопровождают угрозами.

Мать пострадавшей обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По сообщению МВД Омска, личности всех участников конфликта установлены, с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних, решается вопрос о постановке подростков на профилактический учет в органах ПДН.