Монах из Таиланда предлагал мужчинам наркотики в обмен на секс

В Таиланде монаха, предлагавшего мужчинам наркотики за вступление с ним в сексуальную связь, отстранили от служения. Об этом сообщает The Thaiger.

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Инцидент произошел в южной провинции Пхатталунг. Как рассказала журналистам местная жительница, ее муж имел однополый секс с настоятелем буддийского храма, расположенного неподалеку от их дома. В итоге супруг женщины получил от монаха метамфетамин.

В ходе расследования выяснилось, что аббат занимался сексом с мужчинами и употреблял наркотики в помещениях храма в течение долгих лет. Жители округа подкрепили свои показания на настоятеля видео- и фотоматериалами, а священнослужители, бывшие коллеги подозреваемого, заявили, что убеждали его изменить свои привычки, но тот отказался, сказав, что это его личное дело.

Некоторые прихожане даже распечатывали снимки, на которых видно, чем именно занимается монах на своем рабочем месте, и распространяли их среди других членов общины, но и это не подействовало на настоятеля, который приходится внуком влиятельному монаху.