Школьница попала в реанимацию, пытаясь сделать селфи на железной дороге

В Саракташе Оренбургской области девочка-подросток попала в реанимацию с электротравмой, школьницу ударило током на железнодорожных путях. Об этом сообщает портал OrenDay.

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15-летняя школьница решила сделать селфи возле поезда, девочка вышла на пути и начала фотографироваться, в какой-то момент ее ударило током. Ребенок сильно обгорел, пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в ожоговую реанимацию ближайшей больницы.