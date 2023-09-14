Школьница попала в реанимацию, пытаясь сделать селфи на железной дороге
В Саракташе Оренбургской области девочка-подросток попала в реанимацию с электротравмой, школьницу ударило током на железнодорожных путях. Об этом сообщает портал OrenDay.
15-летняя школьница решила сделать селфи возле поезда, девочка вышла на пути и начала фотографироваться, в какой-то момент ее ударило током. Ребенок сильно обгорел, пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в ожоговую реанимацию ближайшей больницы.
Медики пока не дают никаких прогнозов на ее восстановление и борются за жизнь пациентки. Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы.
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