Следствие изъяло черные ящики севшего под Новосибирском Airbus. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме ящиков изъяты образцы топлива и технической жидкости. Также идет допрос команды.

Ранее пилот севшего в поле Airbus Белов сообщил, что топлива оставалось на пять минут.