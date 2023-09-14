Следствие изъяло черные ящики севшего под Новосибирском Airbus
Следствие изъяло черные ящики севшего под Новосибирском Airbus. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме ящиков изъяты образцы топлива и технической жидкости. Также идет допрос команды.
Ранее пилот севшего в поле Airbus Белов сообщил, что топлива оставалось на пять минут.
Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском 12 сентября. На борту находился 161 человек, в том числе 23 ребенка, все остались живы.
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