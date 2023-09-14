Олега Митволя приговорили к 4,5 года лишения свободы
Суд в Красноярске приговорил экс-заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя к четырем с половиной годам колонии по делу о хищениях при строительстве метро. Об этом сообщает ТАСС.
Обвинение просило приговорить Митволя к четырем годам и девяти месяцам.
Прокурор также попросил учесть срок пребывания Митволя под стражей и домашним арестом.
Защита просила об условном наказании. Адвокат Михаил Шолохов заявил, что «в период нахождения в полной изоляции от общества Митволь уже в полной мере понес то наказание, которое соразмерно его деянию». Шолохов подчеркивал, что состояние здоровья его клиента ухудшилось, а его семья - «малолетняя дочь, безработная жена, пожилая мама» - на долгое время остались без внимания.
Митволя взяли под стражу в зале суда. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Митволя задержали в июне 2022 года, он стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении 900 миллионов рублей, которые АО «Красноярский ТИСИЗ» (Митволь был председателем совета директоров) получило на строительство красноярского метро. Митволь признал вину.