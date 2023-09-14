Суд в Красноярске приговорил экс-заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя к четырем с половиной годам колонии по делу о хищениях при строительстве метро. Об этом сообщает ТАСС.

Обвинение просило приговорить Митволя к четырем годам и девяти месяцам.

Прокурор также попросил учесть срок пребывания Митволя под стражей и домашним арестом.

Защита просила об условном наказании. Адвокат Михаил Шолохов заявил, что «в период нахождения в полной изоляции от общества Митволь уже в полной мере понес то наказание, которое соразмерно его деянию». Шолохов подчеркивал, что состояние здоровья его клиента ухудшилось, а его семья - «малолетняя дочь, безработная жена, пожилая мама» - на долгое время остались без внимания.

Митволя взяли под стражу в зале суда. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.