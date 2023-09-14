В Ленинградской области был введен план «Сирена» из-за вооруженного фаната игры Warhammer 40000, который решил снять видео для соцсетей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации канала, 47-летний сотрудник тепловых сетей из Гатчины решил выйти на улицу в костюме комиссара имперской гвардии из «Корпуса смерти Крига» и с оружием.

Мужчину в противогазе местные жители заметили у дерева на детской площадке. На место приехали бойцы Росгвардии и задержали его.

«В квартире у слесаря нашли два пневматических пистолета Gletcher, винтовку Hatsan Quattro Trigger, около десяти патронов и банку с металлическими шариками», - говорится в сообщении.

В отношении фаната Warhammer возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением насилия», он находится в изоляторе.