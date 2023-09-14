Российский чиновник разобрал конфискованный у него автомобиль

В Омской области суд обязал бывшего председателя совета Тевризского района выплатить государству 1,8 миллиона рублей взамен конфискованного у него автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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В декабре 2022 года у главы райсовета конфисковали внедорожник Dodge RAM, приобретенный им на неподтвержденные доходы. На тот момент машина была исправна, однако судебному приставу чиновник сдал автомобиль в полностью разобранном состоянии — без дверей, двигателя и салона. Машина была признана непригодной к эксплуатации.