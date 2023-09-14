Названа причина пожара в многоэтажке на севере Москвы

Пожар на севере Москвы возник из-за поджога – его совершила женщина во время ссоры с мужем. Об этом сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

Уточняется, что в результате пожара погибла ее соседка-пенсионерка 1935 года рождения.

О пожаре на втором этаже жилого дома на Северном бульваре стало известно в первой половине дня четверга.

Пресс-служба столичного главка МЧС РФ проинформировала о том, что пожарные смогли спасти четырех взрослых и одного ребенка. Данных о жертвах на тот момент не было.

Как говорится в релизе прокуратуры, согласно предварительной информации, «женщина, находясь в квартире, в ходе ссоры со своим супругом разлила неустановленную горючую жидкость и подожгла». Затем пожар распространился по квартире.

Женщину госпитализировали.

«Данные обстоятельства проверяются», - говорится в сообщении.

Специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу, после чего установят точную причину ЧП. По данному факту начали проверку по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.