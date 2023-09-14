Названа причина пожара в многоэтажке на севере Москвы
Пожар на севере Москвы возник из-за поджога – его совершила женщина во время ссоры с мужем. Об этом сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.
Уточняется, что в результате пожара погибла ее соседка-пенсионерка 1935 года рождения.
О пожаре на втором этаже жилого дома на Северном бульваре стало известно в первой половине дня четверга.
Пресс-служба столичного главка МЧС РФ проинформировала о том, что пожарные смогли спасти четырех взрослых и одного ребенка. Данных о жертвах на тот момент не было.
Как говорится в релизе прокуратуры, согласно предварительной информации, «женщина, находясь в квартире, в ходе ссоры со своим супругом разлила неустановленную горючую жидкость и подожгла». Затем пожар распространился по квартире.
Женщину госпитализировали.
«Данные обстоятельства проверяются», - говорится в сообщении.
Специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу, после чего установят точную причину ЧП. По данному факту начали проверку по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.
В минувший вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу рассказали, что в городе возник пожар в типографии, есть один пострадавший. Уточнялось, что пожар произошел в двухэтажной типографии на улице Латышских стрелков.