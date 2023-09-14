ВСУ оставили послание Ани Лорак на беспилотнике, который атаковал Крым
На одном из дронов ВСУ, который сбили над Крымом утром 14 сентября, были нанесены слова благодарности народной артистке Украины Ани Лорак. Об этом сообщили местные жители.
«Ани Лорак, спасибо за борт», — гласит надпись на беспилотнике, передает telegram-канал «Mash на волне».
Территория рядом с падением беспилотника оцеплена. На месте работают оперативные службы.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что над Крымом сбиты 11 беспилотников. Все они были самолетного типа.