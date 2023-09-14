Потерявшегося в Кургане мальчика нашли на дороге в микрорайоне Увал
Десятилетнего мальчика Ярослава, который пропал в центре Кургана, нашли идущим по дороге к микрорайону Увал. Об этом URA.RU рассказали в полиции региона.
«Потерявшийся накануне десятилетний Ярослав найден. Сотрудники полиции обнаружили мальчика идущим вдоль дороги в районе микрорайона Увал», — сообщили в пресс-службе управления. Ребенок жив и здоров.
Как рассказали в полиции, никаких противоправных действий в отношении мальчика не предпринималось. Его доставили в отделение полиции №1 Кургана.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ищут 10-летнего мальчика. Следователи проводили проверку по факту его пропажи. Ребенка нашли сотрудники полиции.