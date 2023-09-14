Мужчина погиб при обстреле ВСУ спиртзавода в Курской области

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области. В результате прилета в район спиртзавода погиб мужчина. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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По его словам, водитель погрузчика получил смертельное ранение и скончался до прибытия скорой помощи. Старовойт принес соболезнования родственникам погибшего мужчины. Вооруженные силы Украины также повторно провели обстрел села Гордеевка Кореневского района. По нему зафиксировали 10 прилетов.

— К счастью, пострадавших нет. В населенном пункте из-за обстрела повреждена линия электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ее восстановлению, когда появится возможность, — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

3 сентября губернатор Курской области сообщал об обстрелах со стороны Украины по поселку Теткино Глушковского района. Кроме того, там сбили два беспилотника средствами РЭБ. До этого Старовойт сообщил об атаке двух беспилотников на город Курчатов.