Главарь крупнейшей в России банды Джако получил пожизненный срок

Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы главаря крупнейшей в России организованной преступной группировки (ОПГ) Аслана Гагиева , известного в преступном мире как Джако. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, Гагиев в 2004 году создал свою банду. В 2014 году его объявили в международный розыск, а через год задержали в Вене. Лишь спустя три года — в 2018 году Россия добилась экстрадиции Гагиева. На родине он предстал перед судом вместе с 11 участниками банды, среди которых трое бывших полицейских.