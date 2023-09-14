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На «Курганмашзаводе» назвали причину взрыва на предприятии

Причиной взрыва на заводе военной техники «Курганмашзавод» корпорации «Ростех» в Курганской области стало нарушение техники безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

На «Курганмашзаводе» назвали причину взрыва на предприятии
© РИА Новости

«В результате пострадали двое рабочих. Им оказана вся необходимая помощь, рабочие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает», — сообщили на предприятии.

Там добавили, что завод после взрыва работает в штатном режиме и продолжает выполнять гособоронзаказ. Для выяснения обстоятельств случившегося создана специальная комиссия.

Взрыв произошел на заводе военной техники корпорации «Ростех»

Взрыв на заводе произошел 13 сентября. После взрыва случилось возгорание, пожар удалось оперативно потушить. Травмы получили сборщик и сварщик, их госпитализировали с ожогами.

«Курганмашзавод» является крупнейшим предприятием в Курганской области. Он единственный в стране выпускает боевые машины пехоты, которые стоят на вооружений армий многих государств.

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