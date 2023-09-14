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В Тульской области нашли взрывоопасный предмет

В Тепло-Огаревском районе Тульской области нашли взрывоопасный предмет. Об этом сообщается на сайте министерства по региональной безопасности области.

В Тульской области нашли взрывоопасный предмет
© РИА Новости

«На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы региона. Организован комплекс мероприятий по обеспечению безопасности. Непосредственной угрозы для жителей и инфраструктуры нет», — говорится в сообщении властей.

Там не уточняется, какой конкретно нашли взрывоопасный предмет.

Специалисты приняли решение ликвидировать взрывоопасный предмет с помощью подрыва. Для этого жителей близлежащих территорий временно переместят на более безопасное расстояние.

Ранее в Киреевском районе Тульской области сбили два беспилотника. Никто не пострадал, сведений о разрушениях в экстренные службы не поступало.

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