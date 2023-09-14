В Москве мужчина попал в больницу после укуса экзотической змеи. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

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Россиянина укусила филиппинская куфия на Южнобутовской улице, которая находится юго-западе столицы. Подробностей о его состоянии не приводится.

Куфии — вид ядовитых змей, которые, в частности, встречаются на территории Филиппин. Пресмыкающиеся обитают в низменных лесах, включая мангровые заросли побережий. Они питаются мелкими грызунами, птицами и лягушками и в основном активны по ночам.