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В Москве мужчина попал в больницу после укуса экзотической ядовитой змеи

В Москве мужчина попал в больницу после укуса экзотической змеи. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

В Москве мужчина попал в больницу после укуса экзотической змеи
© Lenta.ru

Россиянина укусила филиппинская куфия на Южнобутовской улице, которая находится юго-западе столицы. Подробностей о его состоянии не приводится.

Куфии — вид ядовитых змей, которые, в частности, встречаются на территории Филиппин. Пресмыкающиеся обитают в низменных лесах, включая мангровые заросли побережий. Они питаются мелкими грызунами, птицами и лягушками и в основном активны по ночам.

Ранее в Московской области годовалую девочку экстренно доставили в больницу после того, как ее укусила змея. У ребенка развился отек Квинке — острая воспалительная реакция организма на аллерген.

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