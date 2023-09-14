Прокурор запросил для Митволя 4,9 года тюрьмы

Прокурор запросил для экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя 4,9 года колонии общего режима. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

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— Назначить ему наказание в виде четырех лет и девяти месяцев лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — заявил прокурор.

Кроме того, он потребовал изменить меру пресечения в виде домашнего ареста и взять Митволя под стражу прямо в зале суда, передает РИА Новости.

При этом обвиняемый признал вину в мошенничестве при строительстве метро в Красноярске.

В начале июня Олега Митволя задержали по подозрению в хищении 900 миллионов рублей из государственного бюджета. В этой истории поражает не только количество якобы украденных денег, но и ее неоднозначность. Так, по словам пресс-секретаря Красноярского краевого суда, Митволь находился в СИЗО.