Пожар произошел в многоэтажке в Москве
Пожар вспыхнул в одной из квартир девятиэтажного дома на севере Москвы, спасены два человека. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС пишет радиостанция «Говорит Москва».
По данным ведомства, сегодня утром загорелась квартира в доме на Северном бульваре.
Ориентировочно, возгорание произошло примерно на шестом этаже. Известно, что из одной из квартир не могла выбраться семья с детьми, заявил источник телеканала «360».
Прибывшим на место спасателям удалось эвакуировать одного взрослого и одного ребенка.
Ранее один человек пострадал в результате пожара, который произошел в жилом доме на Пятницком шоссе в Москве. Возгорание началось в одной из квартир, а после перекинулось на верхние этажи.
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