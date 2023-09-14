Пожар произошел в многоэтажке в Москве

Пожар вспыхнул в одной из квартир девятиэтажного дома на севере Москвы, спасены два человека. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС пишет радиостанция «Говорит Москва».

По данным ведомства, сегодня утром загорелась квартира в доме на Северном бульваре.

Ориентировочно, возгорание произошло примерно на шестом этаже. Известно, что из одной из квартир не могла выбраться семья с детьми, заявил источник телеканала «360».

Прибывшим на место спасателям удалось эвакуировать одного взрослого и одного ребенка.