В Кургане пропал десятилетний ребенок

Десятилетний мальчик пропал в Кургане. Возбуждено уголовное дело, в розыске задействованы сотрудники следственного управления СК и полиции, сообщили в региональном следственном управлении СК.

По данным следствия, он ушел из дома днем 13 сентября. На место происшествия выехали следователи-криминалисты, следователи опрашивают родственников и знакомых пропавшего. По какой статье возбуждено дело не уточняется.